Ormanda cesedi bulunan imamla ilgili HDV’den açıklama

Hollanda’nın Best kentinde 5 yıldır görev yapan ve bu hafta içinde Türkiye’ye dönmeye hazırlanan bir din görevlisi, yapılan iddialara göre bazı kişilerin çirkin oyunu sonucu canından oldu.

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Din görevlisi Zeki Karaağaç ormanda vefat etmiş bir durumda bulundu. Hollanda Diyanet Vakfı’na bağlı Mescidi Kuba Camii’nde görev yapan din görevlisinin, anlaşmazlık yaşadığı ve 5 yıldır kendisine musallat olan şahıs tarafından oyuna getirildiği iddia edildi.

Bu kişinin, aralarında din görevlisinin akrabaları da bulunan caminin gençlik kolundan 4 kişiyi çirkin oyununa alet ettiği ileri sürüldü. Gençlerin veda yemeği teklifini kabul eden din görevlisinin, ağızdan alınan sentetik bir uyuşturucu içirilip bir kulübe götürüldüğü ifade edildi. Kendinde olmayan din görevlisinin sabaha karşı evine bırakıldığı ve o geceye ait görüntülerle tehdit edildiğinin düşünüldüğü bildirildi.

Eşi 4 yıl önce amansız bir hastalığa yenik düşen ve kızıyla birlikte yaşayan din görevlisinin, onurunun zedelenmesine dayanamayarak bir mektup bırakıp evinin yakınındaki ormanlık alanda kendini astığı ifade edildi.

Din görevlisinin ölümüyle ilgili olarak Hollanda polisi tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Polis yetkilileri otopsi sonucunun beklendiğini bildirdiler.



HOLLANDA DİYANET VAKFI’NDAN AÇIKLAMA

Öte Yandan Hollanda Diyanet Vakfı Camii Yönetim Kurulu’na gönderdiği bir mektupla vemaati sağduyulu olmaya ve sukunete davet etti. Diyanet tarafından yapılan açıklamada imama yapılan otopside herhangi bir uyuşturucu madde ve darp izine rastlanmadığı dile getirildi.

İŞTE HOLANDA DİYANET VAKFI TARAFINDAN GÖNDERİLEN MEKTUP:

İmam’ın bıraktığı mektup:

Ufuk.nl