Otomobili olan Rotterdamlılara ayda 80 euro

Rottredam’ın ilk tüp geçiti olan Maas Tünel’in 3 Temmuz 2017 tarihinden itibaren iki yıl boyunca kuzeyden güney yönüne doǧru kapatılacak olması sonucu belirli saatlerde yaşanacak trafik sorununu çözmek için bir dizi tedbirler alınıyor.

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Trafik yoğunluğu yaşanmaması için geliştirilen ve sürücülere ayda 80 avro kazandıracak proje dün akşam yetkililer ve proje sorumlusu Cemile Sezer tarafından bir baın toplantısı ile tanıtıldı.

Rotterdam Nazar Restoran’da Basın mensupları ile bir araya gelinen toplantıda, Erasmusbrug (Erasmus Köprüsü ); Willemsbrug ( Willem Köprsüs ), Beneluxtunnel ( Benelüks Tüneli ) ve Van Brienenoordbrug’u (Brienenoord köprsü ) günün belli saatlerinde kullanmayan araç sahipleri ayda 80 avro alacak. Adı geçen köprü ve tüneller kameralarla denetlenerek, köprü ve tünellerde geçilmesi halinde reserve edilen aylık 80 avro ödülden 4 avra düşecek.

Kayıt olmak gerekiyor

Spitsmijden (Trafikten kaçınmak) projesinden faydalanmak, he trafik sıkışlığı yaşanmamasını önlemek, dolayısı ile çevreyi kirletmemek, hem de ayda 80 avro ödül için aracınızın yukarıda adı geçen köprü ve tünellerde kaytlı olması gerkiyor.

Bunun için öncelikle 3 Temmuz 2017 tarihinden itibaren 15:00 ile 19:00 saatleri arasında , Erasmusbrug (Erasmus Köprüsü ); Willemsbrug ( Willem Köprsüs ), Beneluxtunnel ( Benelüks Tüneli ) ve Van Brienenoordbrug’u (Brienenoord köprsü ) otomobilinizle kullanmamanız gerekiyor.

Nasıl kayıt olcaksınız?

Kayıtlarınızı Spitsmijden’i (Trafikten kaçınmak) Maaster aplikasyonunu kullanarak yapabiliyor.

Aplikasyonunu cep telefonuzua indirip kayıt olduktan denetlenebilmeniz için uygulamanın sürekli aktif olması gerekiyor.

Aplikasyonu indirmek ve ayda 80 avro kazanmak için:

https://www.maaster.nu/pages/index.php?pageid=Home

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