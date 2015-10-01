OV öğrenci kartı Pazar günü de geçerli olacak

Hollanda’da haftalık OV öğrenci kartı ( ov-weekkaart) kullanan öğrencilere Pazar günü de bu kart ile ücretsiz seyahat etme imkanı sunulacağı belirtildi.

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Eğitim Bakanı Jet Bussemaker ve Devlet Sekreteri Sharon Dijksma firmaların ve bakanlıkların bu konuda çalışma başlatmalarının sevindirici bir adım olduğunu belirtti.

Yapılacak olan değişiklikle Pazartesi sabah 04.00 ile Cumartesi sabah 04.00 arası ücretsiz seyahat etme imkanı sunan haftalık ov kartı ile artık öğrendilerin Pazar günü de ücretsiz seyahat edebileceği aktarıldı.

Ancak bu değişikliğin yapılmadan önce araştırılacağı ve mümkün olup olmayacağının u araştırmadan sonra netleşeceği bilgisi verildi. Pazar günü hangi saat aralarında geçerli olacağı ise henüz bilinmiyor.

SONHABER.EU