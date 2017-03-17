Özgazi Hollanda’ya gelen Uşaklıların ufkunu açtı

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Hollanda’nın sayılı Türk işdamlarından ve aynı zamanda HOTİAD Başkan vekili Şerif Aktürk’ün sahibi olduğu Etten Leur şehrinde bulunan Özgazi BV’ye gerçekleştirilen ziyarette UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Selim Kandemir, Osman Çalıkuş (UTSO yönetim kurulu başkan yrd.), Hasan Ali Türkcan (UTSO yönetim kurulu başkan yrd.) Aytaç Yüce ( UTSO yönetim kurulu üyesi ), Ahmet Demirci ( UTSO Yönetim kurulu üyesi ),Bekir Kuyucak ( UTSO Yönetim Kurulu üyesi ), Coşkun Güngör (UTSO yönetim Kurulu üyesi), Ahmet Gültekin (UTSO üyesi ) hazır bulundu.

Avrupa’nın 5 büyüğünden biri

Uşak heyetine bir brfing veren Şerif Aktürk, Hollanda’da bulunan Türk işadamlarının Hollanda ekonomisine katkılarını ve HOTİAD olarak faaliyet gösterdikleri iş kollarındaki başarılarını ve başarı öykülerini anlatı. Daha sonra heyette Uşak heyetinin Özgazi hakkında sorularını cevaplayan Şerif Aktürk, Sektörde 25 yıllık bir geçmişe sahip olduklarını ve Avrupa’da bulunan en büyük 5 tesisten birinin Özgazi olduğunu söyledi.

Günlük 150 ton üretim

Almanya’ya okumak için gelip makine mühendisi olduktan sonra Hollanda’ya geldiğini ve 25 yıl önce günlük 100 kilo beyaz peynir üretiminden bu günlere geliş öyküsünü anlatan Aktürk, Tesisin günlük kapasitesinin 150 ton süt ürünü olduğunu vurguladı. Avrupa’da satılan 20 değişik markanın ürünlerinin de kendi tesislerinde üretildiğini ifade eden Aktürk, sadece peynir değil zamanla diğer süt ürünlerini de üretmeye başladıklarını söyledi.

Ürünleri 43 ülkede satılıyor

Özgazi olarak çeşitli peynirler başta olmak üzere yoğurt, ayran da üretmenin yanı sıra, ürünlerin ambalajlandığı teneke kutuları da kendilerinin ürettiği bir fabrika ile birlikte bir de salça fabrikaları olduğunu belirten Aktürk, “ Ürünlerimiz toplam 43 ülkede satılmakta” dedi.

Müşterilerinin sadece Türk tüketiciler olmadığına vurgu yapan Şerif Aktürk, Kanada’dan Avusturalya’ya yayılan bir coğrafyaya satış yaptıklarını belirterek, “Geçtiğimiz haftadan itibaren Avrupa’nın ünlü süpermarketlerinden ALDI ile de anlaştık” dedi.

Türkiye 80’lerin Avrupasında

Sorulan bir soru üzerine Şerif Aktürk konuşmasına şöyle devam etti, “ Türkiye süt ve süt ürünlerinin üretim ve tekonolisinde malesef Avrupa’nın 1980’lerini yaşıyor. Süt üretimi konusunda da durum şöyle: Küçücük Hollanda’da yılda 13 milyar litre süt üretilirken bu rakam 80 milyonluk Türkiye’de malesef 16 milyar litredir. Türkiye’de sektörün en kısa zamanda sanayileşmesi lazım. Öte yandan Hollanda’da en küçük çifliklerde 500 inek bulunurken, Türkiye’de 3- 5 inekle bu iş yapılmaya çalışılıyor. Küçük üreticilerden sütün toplanması işlenmesi haliyle fiyatlara yansıyor, Avrupa ile rekabet imkansız halde.”

1000 çiftlik 1000 inek projesi

Türkiye’nin acil olarak bu konuya el atarak yatırım yapması gerektiğinin altını çizen Aktürk, “ Bugün Türkiye hem kendi ihtiyacını hem de Ortadoğu ülkelerinin ihtiyacını karşılaycak kapasiteye sahip. Malsef Ortadoğu’da Türk ürünleri yok denecek kadar az, Ortadoğu pazarı başta Danimarka olmak üzere Avrupa ülkelerinin elinde. Durumu lehimize çevirmek için 1000 çiftlik 1000 inek projem var. Eğer bu proje hayat geçirilirse faydaları kısaca şunlar olacaktır. 1-) 500/600 bin kişiye iş imkanı doğacak. 2-) Türkiye’nin mevcut üretimi en az 8 milyar litre artacaktır. 3-) Avrupa ülkeleri ile kalite ve fiyat konusunda rekabet gücümüz artacağı için Ortadoğu pazarındaki payımız artacaktır. Bunu hayata geçirmek için başta ülkemizin Tarım ve Hayvancılık Politikasında köklü değişim şart” dedi.

Bedava danışmanlık

Uşak Heyeti ile bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaşan Aktürk, sık sık Tükiye’den gelen heyetlere ve sektörde yatırım yapmak isteyenlere bedava danışmanlık yaptığını, Uşak için de elinden geleni yapacağını söyledi. 30 bin metre kare alanda yer alan Özgazi tesislerinin en son tekonoloji ile donatıldığını, dünyada eşi benzeri olmadığını, el değmeden ve maksimum hijyenik kurallarla üretim yapılan tesislerdeki robotların ve sistemlerden çoğunun Özgazi tesisleri için özel üretildiğini ifade eden Aktürk, Türkiye’deki yönetciler ve yatırımcılarla temas halinde olduğunu ihtiyaç duyulduğunda ve zamanı el verdiği sürece bedava danışmanlık yaptığını, konferanslar verdiğini anlattı.

Uşak Heyeti Hayran kaldı

Brifingin ardından Uşak heyetine Özgazi tesislerini gezdiren Aktürk, tek tek makinler ve üretim hakkında bilgi verdi. Günlük 150 ton üretim yapılan tesislerde, işin büyük kısmını robotların yapması dolayısı ile çalışan sayısının 50 civarında olması hayret ve şaşkınlıkla karşılandı.

Daha sonra ziaterçileri onuruna Özgazi tesislerinde bir yemek verildi. Yemek sonrası ziyaretleri ile ilgili bir değerlendirme yapan UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Selim Kandemir, anlatılanlar ve gördükleri karşısında hayran olduklarını dile getirdi.

Ufkumuz ve bakış açımız açıldı

UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Selim Kandemir yaptığı değerlendirme konuşmasında, “ Salı gününden itibaren Hollanda’dayız. Uşakta bulunan termal suyumuzu nasıl değerlendirebiliriz diye gelmiştik. Dün Hollanda’nın seralarını gezdik, bugün de Özgazi tesislerindeyiz. Şerif Aktürk’e şahsım ve UTSO adına teşekkür ediyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse sektörde sanayileşmenin önemini yerinde gördük. Şerif beyin bilgi ve tecrübelerinden daha fazla faydalanmak için en kısa zamanda kendisini Uşak’a davet ettik. Bu ziyaret ufkumuzu ve bakış açımızı açtı. Şerif Aktürk’e başta ev sahipliği ve paylaştığı bilgiler için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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