Hollanda’da bir kadının onlarca kişiye para karşılığı kiralık ev listesinde üst sıralarda yer almalarını sağladığı saptandı. Belgelerde usulsüzlük ve kara para aklama gibi suçlardan dolayı inceleme başlatıldığı bildirildi.

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40 Yaşında olduğu belirtilen Den Haaglı kadının konut kooperatiflerine ait kiralık evlerde belirlenen listelerde para karşılığında kişileri üst sıralara yazdırdığı öğrenildi.

Savcılığın isteği üzerine inceleme başlatan SZW müfettişliğinin elde ettiği bilgilere göre kadının sadece kiralık evlerde değil aynı zamanda satılık konutlarda kişilerin daha fazla konut kredisi alabilmesi için vergi formlarında yanlış bilgiler verdiği aktarıldı. Kadının nüfus kayıt bilgilerinin yer aldığı formu da değiştirdiği belirtiliyor.

Müfettişliğin kadının evinde ve işyerinde arama yaptığı ve bu yöntemle yaklaşık 100 bin euro kazanç elde ettiği bildiriliyor ve bu durumda dolandırıcılık, usulsüzlük ve kara para aklama suçlamalarıyla işlem yapılması bekleniyor.

Kadının gözaltına alınmadığı ve incelemenin devam ettiği belirtildi.

SONHABER.EU