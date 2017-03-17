Paris’te cami cemaatine saldıran kişi gözaltına alındı

Fransa’nın başkenti Paris’in Creteil bölgesinde aracını bir caminin önündeki kalabalığın üzerine süren bir şüpheli tutuklandı.

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Le Parisien gazetesinin haberine göre caminin etrafındaki bariyerler sayesinde ölen ya da yaralananın olmadığı olayda şüpheli tutuklandı.

Aracıyla bariyerleri aşmak için birkaç kez bariyerlere çarpan şüphelinin Ermeni kökenli bir Fransız vatandaşı olduğu ve Paris’teki DEAŞ saldırılarının intikamını almak istediği iddia edildi.

Haber7