Paris’te silahlı çatışma! Ünlü müze boşaltıldı

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Fransa’da Louvre Müzesi’ne bavulu ile girmeye çalışan şüpheli polise ateş açınca, polis de ateş açtı.



YARALI ELE GEÇİRİLDİ

Çıkan çatışmada yaralı olarak ele geçirilen şüphelinin üzerinden bıçak çıktığı bildirildi.

LOUVRE MÜZESİ BOŞALTILDI

Bu arada ünlü müze yaşanan olay nedeni ile polis eşliğinde boşatıldı. Ve çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

KAYNAK HABER7