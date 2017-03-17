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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Pasaporta mühür zorunluluğu kalktı

İçişleri Bakanlığı’nın talimatı üzerine Türkiye’de sınır kapıları ve havaalanlarında bütün pasaportlara mühür vurulması ile ilgili yeni bir karara imza atıldı.

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Pasaporta mühür zorunluluğu kalktı

İçişleri Bakanlığı, yolcuların pasaportlarına damga vurulması zorunluluğunda Avrupalı Türklere kolaylık getirdi. Kısa süre önce bakanlığın talimatı üzerine tüm sınır kapılarından ve havaalanlarından giriş çıkış yapanların pasaportlarına mühür vurulacağı duyurulmuştu. Uygulama istisnasız tüm yolcular için geçerliydi.

Ancak İçişleri Bakanlığı‘nın yeni bir düzenlemesi sayesinde söz konusu damga tatbiki artık yurt dışında yaşayan vatandaşlar için zorunlu değil. Verilen bilgiye göre bilgisayara yeni veri girişi yapıldıktan sonra, pasaport yerine Türkiye’ye Giriş-Çıkış Formu’na mühür vurulmasına imkan tanınacak. Yani eğer pasaportunuza mühür vurulmasını istemiyorsanız bunu pasaport kontrolü sırasında belirtmeniz gerekiyor.

Türkiye gazetesi

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