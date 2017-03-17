Patat, cips ve ekmek sağlıklı hale getirilecek

Gıda üreticileri, fastfood zincirleri ve restoranlara patates kızartması, ekmek, kahve ve cipslerde bulunan kanseri tetikleyen akrilamid oranını düşürerek daha sağlıklı olmalarını sağlamaları için yeni kurallar geliyor.

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AB üyeleri uzmanları Çarşamba günü Brüksel’de yapılan görüşmelerde Gıda üreticileri, fastfood zincirleri ve restoranlar patates, ekmek, kahve cipslerde bulunan kanseri tetikleyen akrilamid oranını düşürmeleri konusunda anlaşma sağladı.

Firmalar tarafından alınan önlemlerin yeterli olmadığını belirten uzmanlar, konuyla ilgili belirlenecek kuralların 2019 yılında hayata geçirileceğini bildirdi. 2019 Yılına kadar gıda ürününlerinde olması gereken akrilamid oranının maksimüm seviyesi araştırılacak.

Uzmanlar bu sayede vatandaşın evde de konuya dikkat edeceklerini düşünüyor. Akrilamid, gıdalarda doğal olarak bulunmayıp, işleme sırasında uygulanan yüksek sıcaklık sonucu oluşan, toksik ve kanserojenik bir bileşiktir.

SONHABER.EU