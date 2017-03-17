Pazartesi günü Konsolosluklar kapalı

Alman Federal Hükümeti 2017 yılının ilk çeyreğinde Müslümanlara karşı yapılan sözlü ve fiziki saldırılar hakkında bilgi verdi. Yeneroğ...

Yurt dışında yaşayan gurbetçilerimiz maalesef tüm uyarılara rağmen kötü niyetli kişilerin tuzağına düştüğü, Fransa başta olmak üzere di...