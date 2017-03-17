Pazartesi günü Konsolosluklar kapalı

Hollanda’da 5 Haziran Pazartesi günü resmi tatil olması nedeniyle T.C. Konsolosluklarının kapalı olduğu duyuruldu.
Hollanda’da Pazartesi günü Hamsin Yortusu 2. günü (2e Pinksterdag) resmi tatil günü olması nedeniyle T.C. Konsolosluklarının kapalı olduğu belirtildi.
T.C. Deventer Başkonsolsoluğu facebook üzerinden paylaştığı mesajda şu bilgilere yer verdi:
TATİL DUYURUSU
Başkonsolosluğumuz, 5 Haziran 2017 Pazartesi günü resmi tatil nedeniyle kapalı olacaktır.
Çok acil durumlarda + 31 (0) 6 13 59 38 75 numaralı telefondan Başkonsolosluğumuza ulaşılabilecektir.
Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.
SONHABER.EU
Alman Federal Hükümeti 2017 yılının ilk çeyreğinde Müslümanl...
Almanya'nın Frankfurt kentinde polis, Savaş Kabasakal adlı T...
Hollanda'da 5 Haziran Pazartesi günü resmi tatil olması nede...
Yurt dışında yaşayan gurbetçilerimiz maalesef tüm uyarılara ...
2013 Yılında denizden kazanılan 1000 hektar yeni liman alanı...
Hollanda'da 55 yaşındaki doktorun yıllardır diploması ve ger...
Hollanda'da 2017 yılının ilk çeyreğinde mağaza satış cirosun...
Hollanda'da Mart ayında yapılan genel seçimde yaşanan sorunl...
151 Yıldır var olan inanca hakaret yasası kaldırıldı. İnanca...
Hollanda'da ırkçı parti PVV lideri Geert Wilders'ın 2015 yıl...