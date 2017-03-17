Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

PEGIDA’cı Türk yazara ceza indirimi

Almanya’nın Dresden kentinde düzenlenen Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar PEGIDA gösterisinde konuşan Türk kökenli yazar Akif Pirinçci’nin, Müslümanları ve Müslüman mültecileri genel olarak aşağılayıp halkı kine tahrik ettiği gerekçesiyle aldığı cezada indirim yapıldı.

A+A-

PEGIDA’cı Türk yazara ceza indirimi

Almanya’da yaşayan Türk kökenli yazar Akif Pirinçci’ye 19 Ekim 2015 tarihinde PEGIDA’nın Dresden’deki gösterisinde yaptığı konuşma nedeniyle daha önce verilen 11 bin 700 euro para cezası, “Param yok” beyanı üzerine 2 bin 700 euroya indirildi.

Pirinçci’nin avukatı, müvekkilinin o konuşmada Almanya’da yaşayan Müslümanları ve Müslüman mültecileri genel olarak aşağılayıp halkı kine tahrik ettiğini kabul etti.

Sabah.de

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Fransa Cumhurbaşkanı : AB, zayıf, yavaş, etkisiz Fransa Cumhurbaşkanı : AB, zayıf, yavaş,...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği‘nin (AB) bugün çok zayıf, çok yavaş ve çok etkisiz olduğunu söyledi....

Almanya’daki Müslümanlar endişeli Almanya’daki Müslümanlar endişeli...

Almanya’da yaşayan Müslümanlar, hafta sonu yapılan seçimde aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oy oranını art...

Danimarka’nın Uyum Bakanı İslam’a hakaret etti Danimarka’nın Uyum Bakanı İslam...

Danimarka Göç ve Uyum Bakanı Stöjberg, Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürü sosyal medya hesabından paylaştı....

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
PEGIDA’cı Türk yazara ceza indirimi PEGIDA’cı Türk yaza...

Almanya'nın Dresden kentinde düzenlenen Batı'nın İslamlaşmas...

Bir gurbetçi iki Alman’a bedel Bir gurbetçi iki Alman...

Gurbetçilerin Türk turizminde önemi ile ilgili yapılan araşt...

Fransa Cumhurbaşkanı : AB, zayıf, yavaş, etkisiz Fransa Cumhurbaşkanı : AB...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği‘nin (AB...

Almanya’daki Müslümanlar endişeli Almanya’daki Müslüm...

Almanya’da yaşayan Müslümanlar, hafta sonu yapılan seçimde a...

Fransa’dan IKBY’ye gayrimeşru referandum uyarısı Fransa’dan IKBYR...

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, "Bağımsızlık ilanı olursa ...

Danimarka’nın Uyum Bakanı İslam’a hakaret etti Danimarka’nın Uyum ...

Danimarka Göç ve Uyum Bakanı Stöjberg, Hz. Muhammed’e hakare...

Filistin INTERPOL’e üye oldu Filistin INTERPOL’e...

İsrail’in engelleme çabalarına rağmen, Çin’in başkenti Pekin...

AB sığınmacıları yerleştiremedi AB sığınmacıları yerleşti...

İtalya ve Yunanistan'daki 160 bin sığınmacının iki yıl içind...

AB yumurta krizi için “olağanüstü” toplandı AB yumurta krizi için ...

Temmuz ayında Belçika, Hollanda ve Almanya'daki yumurtalarda...

Barzani konuşuyor: Bize yardım edin Barzani konuşuyor: Bize y...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani dün...

VIDEO GALERİ