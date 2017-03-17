PEGIDA’cı Türk yazara ceza indirimi

Almanya’nın Dresden kentinde düzenlenen Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar PEGIDA gösterisinde konuşan Türk kökenli yazar Akif Pirinçci’nin, Müslümanları ve Müslüman mültecileri genel olarak aşağılayıp halkı kine tahrik ettiği gerekçesiyle aldığı cezada indirim yapıldı.

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Almanya’da yaşayan Türk kökenli yazar Akif Pirinçci’ye 19 Ekim 2015 tarihinde PEGIDA’nın Dresden’deki gösterisinde yaptığı konuşma nedeniyle daha önce verilen 11 bin 700 euro para cezası, “Param yok” beyanı üzerine 2 bin 700 euroya indirildi.

Pirinçci’nin avukatı, müvekkilinin o konuşmada Almanya’da yaşayan Müslümanları ve Müslüman mültecileri genel olarak aşağılayıp halkı kine tahrik ettiğini kabul etti.

Sabah.de