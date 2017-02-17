PGB mağdurlarına müjde

Hollanda’da SVB’nin ödemelerde aksaklığa neden olmasından dolayı mağdur olan pgb yardımı alan vatandaşlar ve pgb çalışanlarına yardım yapılacağı açıklandı.

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Pgb ödemelerinin Hollanda Sosyal Sigortalar Kurumuna (SVB) verilmesinin ardından yaşanan kaosta hem yardım alan vatandaşlar hem de çalışanlar mağdur olmuştu. Bu durumu dikkate alan Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, mağdur olan kişilere para yardımı yapılacağını duyurdu.

Bakanlık, pgb yardımı alan ve pgb hizmeti verenlerin www.compensatieregelingpgb.nl websitesi üzerinden para yardımı alıp alamayacaklarını kontrol edip başvuruda bulunabilecek. Son başvuru tarihinin 1 Haziran 2017 olduğu aktarıldı.

2015 Yılında Pgb ödemelerinde yapılan değişikliklerden sonra SVB’nin ödemeleri geciktirmesi hem yardım alanları hem de çalışanları zor durumda bırakmış bir çok tepkilere neden olmuştu. Her iki tarafın da ödemelerin gecikmesinden dolayı ekstra harcama yapmak zorunda kaldığını belirten Sağlık Bakanlığı, mağdur olduklarını düşünen vatandaşların bir an önce verilen siteden bilgi almasını tavsiye etti.

SONHABER.EU