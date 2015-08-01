Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

PKK’nın haber ajansının müdürü serbest bırakıldı

Fransız vatandaşı olduktan sonra Maxime Azadi adını kullanmaya başlayan Demiralp’in tutukluluğuna yapılan itiraz, karara bağlandı.

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PKK’nın haber ajansının müdürü serbest bırakıldı

Belçika basınına göre, Turnhout mahkemesi, Demiralp’in kefaletle serbest bırakılmasına hükmetti.

Celil Demiralp, 15 Aralık’ta Hollanda’dan Fransa’ya giderken Belçika’nın Turnhout şehrindeki “rutin bir kontrol” sırasında gözaltına alınmıştı. Celil Demiralp, çıkarıldığı mahkemece ertesi gün tutuklanmış, avukatı ise tutukluluğa itiraz etmişti.

Türkiye’nin, Celil Demiralp’in terör örgütüyle iş birliği yapmakla suçladığı ve yakalanması için İnterpol’e talepte bulunduğu belirtilmişti.

Belçika’daki PKK davası

Belçika, sık sık başta PKK olmak üzere DHKP-C ve FETÖ mensupları ile taraflarına gösterdiği “hoşgörülü” yaklaşımı nedeniyle gündeme geliyor. Özellikle, AB’nin terör örgütleri listesinde olmasına rağmen PKK’lılara gösteri yapma izni verilmesi tepki çekiyor.

Ülkede, 2006’da terör örgütünün Avrupa’daki üst düzey yöneticilerinden Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar’ın da aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı. Kasım ayında ise soruşturma davaya dönüştürülmüş, ancak Brüksel Soruşturma Dairesi, “PKK’nın terör örgütü olmadığı iddiasıyla” dava açılmasını reddetmişti. Federal Savcılık ise karara itiraz etmişti.

AA

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