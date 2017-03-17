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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

‘ Plastik pirinç ‘ paylaşımlarıyla ilgili açıklama

Hollanda Gıda ve Tüketim Malı Güvenliği Kurumu NVWA sosyal medya üzerinden 2011 yılından bu yana ‘plastik pirinç’ olarak bilinen sahte pirinç paylaşımlarıyla ilgili açıklama yaptı.

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‘ Plastik pirinç ‘ paylaşımlarıyla ilgili açıklama

Yaklaşık 6 yıldır özellikle sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda pirince plastik katıldığı iddialarının asılsız olduğunu belirten NVWA, ” Bugüne kadar tüm Avrupa’da yaptığımız incelemelerde ve ürün kontrollerinde hiç sahte pirince rastlamadık. Pirinçler paketlenirken zaten firmalar içerisinde bulunan taş gibi yabancı maddeleri temizliyor. Bu işlem yapılırken plastik varsa o da temizlenmiş oluyor ” açıklamasında bulundu.

Farklı çeşitleri olan pirinçlerin bulunduğuna dikkat çeken NVWA, ”Pişirilen pirinçlerin yapışkanlık göstermesi pirinç çeşidine bağlıdır. Ne kadar çok yapışırsa top haline gelebilir. Bu durum içerisinde plastic olduğunu göstermez. Pirincin içerisinde bulunan nişasta miktarı ile alakalı ” dedi.

SONHABER.EU

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