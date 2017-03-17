Polis 3 milyon euro ele geçirdi

Hollanda’da geçtiğimiz hafta polisin baskın yaptığı bir oto tamir atölyesinde ele geçirilen nakit paranın 3 milyon euroya ulaştığı bildirildi.

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Foto: OM

Zaanstad belediyesine bağlı Wormerveer köyünde bir oto tamir atölyesine yapılan operasyonda polis 3 milyon euro nakit ele geçirdi. Polis köpeklerinin yardımı ile gizli alanlara saklanmış paraların bulunduğu bildiriliyor. Yapılan baskında aynı zamanda yedi çalıntı araca ait parçaların da tespit edildiği aktarılıyor.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen baskında biri Beverwijklı (34) diğeri Zaandamlı (30) iki kişinin gözaltına alındığı bilgisi verilirken, oto tamir atölyesinin de 4 hafta kapalı tutulacağı açıklandı.

Savcılık, şüphelilerin kara para aklama ve çalıntı araç parçalarının alım-satımı suçlarından iki hafta daha gözaltında tutulacağını belirtti.

SONHABER.EU