Polis aramayı bıraktı çiftçiler pes etmiyor

Hollanda’da çiftçiler özel bir drone ile son zamanlarda mısır tarlalarında gizlice kenevir yetiştiren çetenin peşine düştü. Bu sayede kenevir yetiştirenlerin kimliği ortaya çıkması bekleniyor.

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Limburg bölgesinde mısır tarlalarına gizlice ekilen kenevirle uzun süredir mücadele edildiğini ifade eden LLTB sendikası, artık dış bölgelerde bu sorunun çözülmesi nedeniyle polisin ‘kenevir uçuşlarını’ durdurduğunu belirtti. LLTB, bunun yeterli olmadığını düşündükleri ve tüm tarlaların kenevirden temizlenmesi için özel drone ile nöbet tutmaya devam edeceklerini duyurdu.

LLTB başkanı Leon Faassen mısır tarlasında kenevirin işi olmadığını vurgulayarak, ” daha önce polis teşkilatı ile yürüttüğümüz çalışmanın sonuçlarından çok memnunuz. Fakat kenevir çetesinden tamamen kurtulabilmiş değiliz. Sonu gelene kadar peşlerini bırakmayacağız” açıklamasında bulundu.

CDA Milletvekili Madeleine van Toorenburg konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ”Hollanda’da çiftçilerin uyuşturucu problemini kendileri çözmeye çalışmasına anlam veremiyorum ” dedi.

SONHABER.EU