Polis cinayeti olmadığı kesinleşti

Geçtiğimiz Ocak ayında Amersfoort kentinde 30 yaşındaki gencin gözaltı sırasında hayatını kaybetmesiyle ilgili karar verildi.
Polisin aracıyla şüpheli davranışlarda bulunan genci gözaltına aldığı sırada hayatını kaybetmesi kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu. Özellikle Nijkerkli olan gencin ailesi olayın peşini bırakmayarak, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybettiği düşüncesinde ısrar etti.
Yapılan ilk incelemelerde ölüm nedeni tespit edilememiş ancak kanında yüksek dozda kokain bulunduğu bildirilmişti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan savcılık, gencin polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybettiğine dair hiçbir bulguya rastlamadıklarını ve kanında çıkan yüksek doz kokainden dolayı öldüğünü ifade ederek, polislerin suçsuz olduğu aktardı.
Ancak bu duruma itiraz eden aile incelemelerin başka bşr patolog tarafından yapılmasını istedi. Davanın kapanması için bağımsız incelemenin sonucunun beklendiği bildirildi.
SONHABER.EU
Hollanda'da yapılan bir araştırmada çocukların ebeveynlerini...
Türkiye’den Avrupa’ya seyahat edenler, beraberinde getirdikl...
Yaz tatilinde Türkiye'ye aracı ile gidecek olan yolculara ku...
15 bin 94 hasta, doktorunun hatalı tedavi uyguladığından şik...
Sahurda neler yemeliyiz hangi yiyecekler tok tutar hangi gıd...
Hollanda'da ABN AMRO, AkzoNobel, Deloitte, ManpowerGroup, In...
Hollanda'da yaz tatilinden önce hükümetin kurulacağı sözü ve...
Hollanda'nın Den Haag kentinde yoksulluk içinde yaşayan çocu...
Geçtiğimiz Ocak ayında Amersfoort kentinde 30 yaşındaki genc...
Hollanda'dan Londra'ya okul gezisine giden ortaokul öğrencil...