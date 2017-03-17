Polis cinayeti olmadığı kesinleşti

A+A-

Polisin aracıyla şüpheli davranışlarda bulunan genci gözaltına aldığı sırada hayatını kaybetmesi kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu. Özellikle Nijkerkli olan gencin ailesi olayın peşini bırakmayarak, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybettiği düşüncesinde ısrar etti.

Yapılan ilk incelemelerde ölüm nedeni tespit edilememiş ancak kanında yüksek dozda kokain bulunduğu bildirilmişti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan savcılık, gencin polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybettiğine dair hiçbir bulguya rastlamadıklarını ve kanında çıkan yüksek doz kokainden dolayı öldüğünü ifade ederek, polislerin suçsuz olduğu aktardı.

Ancak bu duruma itiraz eden aile incelemelerin başka bşr patolog tarafından yapılmasını istedi. Davanın kapanması için bağımsız incelemenin sonucunun beklendiği bildirildi.

SONHABER.EU