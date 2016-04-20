Polis: Culemborg yangını kundaklama

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Yaklaşık 2 hafta önce gerçekleşen yangının incelemelerini değerlendiren polis, ” çevrede bulunan 6 aracın da yakılmasını dikkate alarak, yüzme havuzunun da yakıldığını düşünüyoruz. Aynı zamanda artık kullanılmadığı için su ve elektriğin kapalı olması başka bir nedenden dolayı yangının çıkması imkansız görünüyor” dedi.

2015 yılında yapılan yardımlarla 400 bin euroya satın alınan binanın henüz kullanılmadığı için sigortalı olmadığı belirtildi. Yangının ardından başlatılan yardım kampanyasıyla Pazartesi gününe kadar 350 bin euro toplandı. Yapılan bağışlarla caminin inşa edileceği bildirildi.

SONHABER.EU