Polis karakolu kısa süreliğine tahliye edildi

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Pazartesi sabahı karakola gelen toz içerikli mektup nedeniyle Zeist kentinde Kwekerwijweg’de bulunan karakol ve çevresinin tahliye edildiği bildirildi. Bölgenin bir süreliğine kapalı tutulduğu aktarılırken, yapılan incelemelerin ardından tekrar kullanıma açıldığı belirtildi.

Toz içerikli mektup ile ilgili yapılan incelemelerde zararlı maddeye rastlanmadığı ve mektubun karakola nasıl geldiğinin henüz bilinmediği bilgisi paylaşıldı.

SONHABER.EU