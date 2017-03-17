Polis kayıp büroları yetersiz kalıyor

Hollanda’da son dönemlerde yaşanan kayıp çocuk ölümlerinin ardından emniyet kayıp şahıslar şubelerini incelemeye alan RTL Nieuws, bu konuda birimlerin yetersiz olduğunu ortaya çıkardı.

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RTL Nieuws’ın yaptığı araştırmalar sonucu, kayıp bürolarında personel sayısının az olması kayıp çocukların tehlikede olup olmadığı veya aciliyeti ile ilgili karar vermesi gereken ekip çalışanlarından bazılarının uzman olmaması dikkat çekiyor.

Polis sendikası ACP tarafından yapılan açıklamada, kayıp şahıslar şubelerinin her anlamda görevini yerine getirmesinin imkansız olduğuna değindi. Emniyet Genel Müdürlüğü ise birimde bazı sorunların var olduğunu itiraf etti.

Bilgisayar sistemlerinde de sorunlar yaşandığını aktaran RTL Nieuws, yapılan ihbarlarda bilgilerin sınırlı olması nedeniyle kayıp başvuruları hakkında karar vermeyi zorlaştırdığını ortaya koydu.

SONHABER.EU