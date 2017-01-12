Polis kayıp çocuk için geniş çaplı arama başlattı

Hollanda’da polis ile çevik kuvvet 13 yaşındaki kayıp kız çocuğu için ortak arama çalışması başlattı.
Adının İkram Ammari olduğu belirtilen 13 yaşındaki kız çocuğunun en son Driebergen-Zeisdt istasyonunda görüldüğü bilgisi verildi. İstasyonun yakınında bulunan ormanda arama çalışması başlatan polis ile çevik kuvvetin küçük kızın bulunması için seferber oldu.
İkram’ın 1,60 boylarında, koyu uzun dalgalı saç ve koyu göz rengine sahip olduğu belirtildi. Üzerinde kapuşonlu, kürk yakası olan yeşil mont ve siyah nike sneakers ayakkabıları olduğu bildirildi.
Pazartesi akşamı eve dönmemesinin ardından ailenin polise kayıp bildirisinde bulunduğu ve ardından geniş çaplı arama operasyonu başlatıldığı aktarıldı.
İkram’ı görenlerin veya bilgisi olanların 0800-6070 telefon numarasından polis ile irtibata geçmesi rica edildi.
SONHABER.EU
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