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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Polis memuruna çocuk istismarından hapis cezası

Hollanda’da bir polis memuru ve partnerinin aile dostlarının erkek çocuğuna cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle hapis cezası verildiği bildirildi.

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Polis memuruna çocuk istismarından hapis cezası

Gelderland Lathumlu olan 14 yaşındaki çocuğa 2 yıldır cinsel istismarda bulunan polis memuru ve erkek partnerine 1 yıl şartı 3 yıl hapis cezası verildiği açıklandı. 2013 ile 2015 Yılları arasında arkadaşlarının çocuğuna cinsel istismarda bulunan polis memuru ve partneri 10 bin euro da tazminat ödeyecek.

Basında yer alan haberlere göre çocuk aile dostu oldukları nedeniyle ara sıra polis memurunun evinde kalıyordu. 41 yaşındaki polis memuru ve partnerinin evlerinde kalan çocuğa cinsel istismarda bulundukları nedeniyle daha önce görülen davada ceza aldıkları ancak davayı yüksek mahkemeye taşıdıkları belirtildi. Konuyla ilgili yüksek mahkemenin de kararı değişmedi ve hapis cezası verildiği bildirildi.

SONHABER.EU

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