Polis: Rotterdam’a gelmeyin !

Hollanda’da 18 yıl sonra Feyenoord’un şampiyon olması Rotterdam’ı şölen yerine çevirdi. Sokakların dolup taştığı Rotterdam’da polis özellikle şehir merkezinin dolması nedeniyle ‘gelmeyin’ uyarısında bulundu.

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Foto’s: Facebook Feyenoord Rotterdam

Rotterdam belediye binasında şampiyonluk kupası ile taraftarlarla buluşma anı için çoğu kişinin dün akşdamdan itibaren Coolsingel’da mesken tuttuğu öğrenildi. Rotterdam polisi, sabah saatlerinde tamamen dolan Coolsingel’ın ardından Hofplein’ın da dolup taşmasının ardından taraftarların töreni evlerinde veya cafelerde kurulan ekranlardan izlemesi tavsiyesinde bulundu.

Rotterdam şehir merkezinde adeta iğne atsan yere düşmeyecek bir kalabalığın bulunmasından dolayı vatandaşın şehir merkezine gitmemesi istendi.

Rotterdam Coolsingel canlı yayın:

SONHABER.EU