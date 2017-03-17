Polis şiddetine maruz kalan Türk vatandaşlarına ziyaret

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Almanya’da bayram günü polis şiddetine maruz kalan Mehmet Kara ile Mart ayında T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu’nda polis köpeğinin yaraladığı Hüseyin Kurt’u evlerinde ziyaret etti.

A+A-

Foto: Facebook Mustafa Yeneroğlu

Almanya’nın Duisburg kentinde Mehmet Kara isimli Türk, aracının içindeki eşyalarını evine boşaltmak için evinin önüne park ettiği sırada polis ceza kesmek istedi. Park cezası kesmek isteyen polise, park etmediğini sadece evine eşya boşalttığını belirten Mehmet Kara’nın itirazına rağmen ceza kesmek için evrakları isteyen polis Mehmet Kara’nın elindeki eşyayı evine bırakmak için evin giriş kapısına yönelmesi üzerine polisten hiç beklemediği tepki ile karşılaştı. Polis Türk vatandaşına karşı önce biber gazı kullandı ve daha sonra da sert bir şekilde müdahale etmişti.

Bayramın birinci günü yaşanana bu üzücü olayın ardından TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu Mehmet Kara ve ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yeneroğlu konuyla ilgili Duisburg anakent belediye başkanını kınadığını ifade ederek, yaklaşık 30 yıldır yaşadığı Duisburg belediyesine önemli katkılarda bulunan bir kişiye bunun yapılmasına anlam veremediğini söyledi. Yeneroğlu açıklamasında, son dönemlerde Alman polisinin uyguladığı gereksiz ve orantısız güçle saldırganlaştığını belirterek hem polisin hem de belediyenin özür dilemesi gerektiğini vurgulayarak, olayın takipçisi olacaklarını bildirdi.

Alınan bilgilere göre yaşanan olayın ardından anakent belediyesi başkanının bu semtte yaşayanlara ‘asosyal’ ifadesini kullandığı ve vatandaşları aşağıladığı belirtildi.

Yeneroğlu, 11 Mart gecesi Hollanda’nın Rotterdam kentinde Polis şiddetine maruz kalan T.C. Başkonsolosluğu çevresinde toplanan Türk vatandaşları arasında bulunan Hüseyin Kurt’u da evinde ziyaret etti.

SONHABER.EU