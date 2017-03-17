Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Polis, Zeki Yumuşak cinayetiyle ilgili vatandaştan yardım istedi

Hollanda’da 6 hafta içerisinde öldürülen işadamlarından biri olan Zeki Yumuşak’ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Rotterdam polisi yaptığı incelemelerde olayla bağlantısı olduğunu düşündüğü çeşitli bulgulara rastladı. Polis, konuyla ilgili vatandaşlardan yardım istedi.

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Polis, Zeki Yumuşak cinayetiyle ilgili vatandaştan yardım istedi

Hollanda’da 6 hafta içerisinde cinayete kurban giden Türk işadamlarından biri olan Zeki Yumuşak’ın cinayet zanlılarının bulunması için vatandaştan yardım istedi.

Opsporing verzocht programında ele alınan Yumuşak’ın cinayeti canlandırıldı ve polisin elde ettiği detaylar kamuoyu ile paylaşıldı. Polis, Zeki Yumuşak’ın saldırıya uğradığı yere bilinçli olarak çağrıldığı ve gelir gelmez bir kaç el ateş edilerek öldürüldüğünü belirtti. Aynı gün olayla bağlantısı olduğu düşünülen biri Rotterdam diğeri ise Den Haag’da yanmış halde bulunan iki aracın tespit edildiği aktarıldı.

Yumuşak’ın saldırıya uğramadan hemen önce üç kişinin olay yerinden geçtiğini mobeselerde gördüklerini ifade eden polis, bu kişilerin polisle irtibata geçmesi istendi.

Zeki Yumuşak cinayetiyle ilgili yayımlanan program:

SONHABER.EU

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