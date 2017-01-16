Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Polislere ‘İslam’ın yayılmasını önleyin’ talimatı

Fransa Sınır Güvenliği Polisi Genel Müdürlüğünden iç yazışma şeklinde tüm çalışanlara gönderilen bir e-postada, İslam dininden Avrupa’nın kanseri şeklinde bahsedildiği ortaya çıktı

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Polislere ‘İslam’ın yayılmasını önleyin’ talimatı

Fransa’da artan yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtı saldırılar endişe yaratırken, Fransız Sınır Güvenliği Polisi Genel Müdürlüğü’nden tüm çalışanlara gönderilen bir e-postanın içeriğinin yayınlanması büyük tepki topladı.

SKANDAL E-POSTA

Ulusal TMC kanalında yayınlanan Quotidien isimli programda, Fransız Sınır Güvenliği Polisi Genel Merkezi’nden tüm çalışanlara gönderilen bir e-postaya yer verildi. Geçen yıl gönderilen e-postanın ekim ayında aynı kurumda çalışan bir görevli tarafından ekran fotoğrafının alındığı ve içeriğinin paylaşıldığı belirtildi.

İSLAM’A VE MÜSLÜMANLARA AĞIR HAKARET

Programın siyasi danışmanlarından Azzedine Ahmed-Chaouch, tüm çalışanlara gönderilen e-postada “İslam Avrupa’nın kanseridir”, “Fransa hiç bu kadar ağır hasta olmamıştı”, “Müslümanlar metastazdırlar” şeklinde ırkçı ve İslam karşıtı mesajların yer aldığını belirterek, “Müslümanlara hakaret içeren cümlelerle dolu e-posta hakkında soruşturma açıldığını” söyledi.

“İSLAM’IN YAYILMASINI ÖNLEYİN”

Skandal e-postada “Herkesin, tüm imkanları kullanarak İslam’ın Fransa’da ve Avrupa’da yayılmasına karşı durması” çağrısı da yapılırken, konuyla ilgili Fransız Polis Teşkilatı tarafından soruşturma açıldığı ve e-postayı gönderen görevlinin tesbit edildiği belirtildi.

Skandal e-postayı gönderen kişinin kimliği ve bir ceza alıp almadığı açıklanmazken, programda Sınır Güvenliği Polisi tarafından bir göçmen sorgu merkezine asılan ırkçı ifadelerle dolu afişe de yer verildi.

Fransa Sınır Güvenliği Polisi, son dönemde göçmenler ve mültecilere uygulanan şiddet görüntüleri ile gündeme geliyor.

Paris’te sokakta barınan göçmenlere aşırı soğuklar nedeniyle yardımseverler tarafından dağıtılan battaniyeleri zorla almaya çalışan polislerin görüntüleri de son günlerde dünya basınında yer almıştı.

Fransa’da ırkçı ve İslam karşıtı saldırı ve söylemlerdeki artış, birçok uluslararası kuruluş tarafından tepki çekmiş, gelişmelerin endişe ile takip edildiği belirtilmişti.

KAYNAK AA

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