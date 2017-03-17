Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Polisten kayıp Ceylan Berbegil çağrısı

Polis 16 yaşındaki kayıp Ceylan Berbegil’i bulmak için halktan yardım bekliyor.

A+A-

Polisten kayıp Ceylan Berbegil çağrısı

Almanya’nın Hessen Eyaleti’ndeki Okarben kentinde yaşayan 16 yaşındaki Ceylan Berbegil’den 18 Temmuz Salı gününden bu yana haber alınamıyor. Polis kayıp Türk Genç kızın Bulmak İçin Halktan Yardım Bekliyor

Genç kızın fotoğrafını basına dağıtan Okarben polisi, Berbegil’in bulunması için yardım istedi. Polis, Rhein-Main ve Aschaffenburg bölgelerinde bağlantıları bulunan Ceylan Berbegil’in Almanya dışındaki herhangi bir Avrupa ülkesinde de olabileceğini belirtti.

1.70 cm boyunda, koyu sarı, dalgalı saçlı ve zayıf olan Ceylan’ın kaybolduğu gün üzerinde ne tür bir kıyafet bulunduğu bilinmiyor.Friedberg Polisinin fotoğrafını yayınladığı Ceylan Berbegil’i 18 Temmuz Salı günü görenlerin veya sonrasında nerede bulunduğunu bilenlerin 06031 6010 numaralı telefondan Friedberg polisine başvurmaları istendi.

Türkiye Gazetesi Avrupa

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Ölüm haberini ‘ Erdoğancı ‘ diye verdiler! Ölüm haberini ‘ Erdoğancı ‘ ...

Ünlü işadamı Zeki Yumuşak'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesi üzerine UETD Hollanda bir taziye mesajı yayınladı. Bu mesaj üzerine Ho...

Engellere rağmen Amsterdam’a İslam okulu açılıyor Engellere rağmen Amsterdam’a İslam...

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da İslam okulu mücadelesinde kazanan taraf okul heyeti oldu. Devlet yetkilileri karşı çıkarken danıştay...

silahlı saldırıya uğrayan Zeki Yumuşak hayatını kaybetti silahlı saldırıya uğrayan Zeki Yumuşak h...

Hollanda'nın tanınmış ve sevilen işadamlarından Zeki Yumuşak'ın ölüm haberi Hollanda Türklerini derinden üzdü. ...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Ölüm haberini ‘ Erdoğancı ‘ diye verdiler! Ölüm haberini ‘ Erd...

Ünlü işadamı Zeki Yumuşak'ın silahlı saldırı sonucu öldürülm...

Milli Takım teknik direktörü Fatih Terim görevinden ayrıldı Milli Takım teknik direkt...

TFF yaptığı açıklamada Milli Takım teknik direktörü Fatih Te...

Polisten kayıp Ceylan Berbegil çağrısı Polisten kayıp Ceylan Ber...

Polis 16 yaşındaki kayıp Ceylan Berbegil'i bulmak için halkt...

Engellere rağmen Amsterdam’a İslam okulu açılıyor Engellere rağmen Amsterda...

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da İslam okulu mücadelesinde...

silahlı saldırıya uğrayan Zeki Yumuşak hayatını kaybetti silahlı saldırıya uğrayan...

Hollanda'nın tanınmış ve sevilen işadamlarından Zeki Yumuşak...

Alman Ajan’dan casusluk itirafı Alman Ajan’dan casu...

Türkiye'de Büyükada’da suçüstü yakalananan Alman vatandaşı P...

Tepkilerin ardından Türkiye anketi kaldırıldı Tepkilerin ardından Türki...

Alman telekomünikasyon şirketi Deutsche Telekom, sonuçları t...

Puanlarını değiştiren çocuklar okuldan atıldı Puanlarını değiştiren çoc...

Hollanda'da ders notlarını değiştiren üç öğrenciden birinin ...

DENK ile Sylvana Simons arasında anlaşma sağlandı DENK ile Sylvana Simons a...

Hollanda'da 15 Mart seçimlerinden çok az bir zaman önce Sylv...

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’e açık mektup Almanya Dışişleri Bakanı ...

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yene...

VIDEO GALERİ