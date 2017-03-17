Polisten kayıp Ceylan Berbegil çağrısı

Polis 16 yaşındaki kayıp Ceylan Berbegil’i bulmak için halktan yardım bekliyor.
Almanya’nın Hessen Eyaleti’ndeki Okarben kentinde yaşayan 16 yaşındaki Ceylan Berbegil’den 18 Temmuz Salı gününden bu yana haber alınamıyor. Polis kayıp Türk Genç kızın Bulmak İçin Halktan Yardım Bekliyor
Genç kızın fotoğrafını basına dağıtan Okarben polisi, Berbegil’in bulunması için yardım istedi. Polis, Rhein-Main ve Aschaffenburg bölgelerinde bağlantıları bulunan Ceylan Berbegil’in Almanya dışındaki herhangi bir Avrupa ülkesinde de olabileceğini belirtti.
1.70 cm boyunda, koyu sarı, dalgalı saçlı ve zayıf olan Ceylan’ın kaybolduğu gün üzerinde ne tür bir kıyafet bulunduğu bilinmiyor.Friedberg Polisinin fotoğrafını yayınladığı Ceylan Berbegil’i 18 Temmuz Salı günü görenlerin veya sonrasında nerede bulunduğunu bilenlerin 06031 6010 numaralı telefondan Friedberg polisine başvurmaları istendi.
Türkiye Gazetesi Avrupa
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