Polisten ‘mavi dolmuşlu çocuk kaçıran çete ‘ açıklaması

Hollanda’da son yıllarda özellikle sosyal medya üzerinden mavi veya beyaz dolmuşlu çocuk kaçıran bulgar çeteleri ile ilgili yayılan paylaşımlara Rotterdam polisi açıklık getirdi.

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Feyenoord emniyeti yaptığı açıklamada sosyal medyada yayılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını ve gereksiz yere ailelerin tedirgin edildiğini belirtti. Gelen ihbarları ciddiye aldıklarını ifade eden emniyet, ihbarları değerlendirdiklerinde hepsinin asılsız olduğunu açıkladı.

Sosyal medyada hızla yayılan mavi veya beyaz dolmuşlu çocuk kaçıran bulgar organ mafyaları ile ilgili paylaşımların son yıllarda arttığına dikkat çeken emniyet, ” yıllardır yaptığımız araştırmalarda bu paylaşımların hepsinin düzmece olduğunu gördük. Tabiiki, şüpheli durumların bize bildirilmesi gerekmekte. Ancak ailelerin gereksiz yere huzursuz edilmelerini de doğru bulmuyoruz. Özellikle facebook üzerinden yayılan bu sahte paylaşımlara itibar edilmemesini rica ediyoruz ” açıklamasında bulundu.

Emniyetin her ihtimale karşı yine de ihbar edilen lokasyonlarda daha dikkatli olduğu ve sivil polislerin de bilgilendirildiği aktarıldı.

SONHABER.EU