PostNL kaldırdığı posta kutularını geri koydu

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Ülkenin çeşitli bölgelerinden Tüketici ve Piyasa Kuruluna (ACM) vatandaşların şikayette bulunmasının ardından PostNL kaldırdığı posta kutularını tekrar yerleştirmek zorunda kaldı.

PostNL’in 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlattığı yeni uygulamasında günümüzde mektup yollayan olmadığı için bir çok noktadan posta kutularını kaldırmış ve neredeyse hiç mektup olmayan kutuların boşaltılması için oraya eleman gönderip zaman harcanmasının gerekli olmadığı aktarılmıştı.

PostNL başlatılan uygulamanın 2018 yılında tamamen oturacağını ifade ederek, ” herkesi memnun edemeyiz, ancak kimseyi de mağdur etme gibi bir niyetimiz yok. Bu uygulanaya başlatmadan önce gerekli merciler ve vatandaşlarla görüşmüştük” açıklamasında bulundu.

SONHABER.EU