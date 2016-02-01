PostNL’den tarihi hata

Hollanda’da yaklaşan genel seçimler için gönderilen oy pusulalarının PostNL tarafından yanlış adreslere teslim edilmesi tarihi hata olarak nitelendirildi.
De Limburger’da yer alan bilgilere göre PostNL seçimler için göderilen oy pusulalarını yanlış adreslere gönderdi. Yanlış teslim edilen adreslerin yakın mesafede olmadıklarının da altı çiziliyor.
Venlo’ya gönderilen oy pusulalarının Güney Hollanda’ya. Den Bosch listesinin Overijssel’a ve bir çok belediyelerin listelerinin farklı belediyelerin vatandaşlarına gönderildiği aktarılıyor.
Konuyla ilgili sessizliğini koruyan PostNL firmasıyla görüştüğünü belirten Goes belediyesi, hatanın bir makinede oluşan arızadan kaynaklandığını öğrendiklerini bildirdi.
SONHABER.EU
Hollanda'da yaklaşan genel seçimler için gönderilen oy pusul...
Hollanda D66 lideri Pechtold'un hayatına son vermek isteyen ...
Hollanda"da Rotterdam Rekenkamer kurulu tarafından yapılan a...
Hollanda'da sosyal medya ağı İnstagram'da orta okul öğrencil...
Batı dünyası her fırsatta sözde İslam'da kadının aşağılandığ...
ABD'de bulunan Pew Araştırma Merkezine göre İslam, mevcut de...
Almanya'da öğrencilerin namaz kılmasının yasaklandığı bildir...
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da yapacağı toplantını...
Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinin son 40 yılına damgasını...
Yarın ikinci baharımın beşinci yılı. İkinci evlilikler nedir...