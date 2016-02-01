PostNL’den tarihi hata

Hollanda’da yaklaşan genel seçimler için gönderilen oy pusulalarının PostNL tarafından yanlış adreslere teslim edilmesi tarihi hata olarak nitelendirildi.

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De Limburger’da yer alan bilgilere göre PostNL seçimler için göderilen oy pusulalarını yanlış adreslere gönderdi. Yanlış teslim edilen adreslerin yakın mesafede olmadıklarının da altı çiziliyor.

Venlo’ya gönderilen oy pusulalarının Güney Hollanda’ya. Den Bosch listesinin Overijssel’a ve bir çok belediyelerin listelerinin farklı belediyelerin vatandaşlarına gönderildiği aktarılıyor.

Konuyla ilgili sessizliğini koruyan PostNL firmasıyla görüştüğünü belirten Goes belediyesi, hatanın bir makinede oluşan arızadan kaynaklandığını öğrendiklerini bildirdi.

SONHABER.EU