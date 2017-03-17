Primark terlikleri sağlığa zararlı !

Hollanda’da Gıda ve Tüketim Malı Güvenliği Kurumu NVWA Primark terliklerinde yüksek dozda kimyasal madde tespit edildiğini bildirdi. Terliklerin satışı durdurulurken, satın alan kişilerden iade etmeleri istendi.

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NVWA Çarşamba günü yaptığı açıklamada Primark terliklerinde yüksek dozda kimyasal madde tespit edildiğini açıkladı. NVWA’nın uyarısının ardından Primark mağazası terliklerin satışını durduğunu ve bu ürünü satın alan kişilerin iade edebileceğini duyurdu.

Terliklerde tespit edilen maddenin sağlığa zararlı olduğu belirtilirken, iade edilmesi gereken ürünlerin 4 Ocak ile 2 Haziran tarihleri arasında satışa sunulduğu aktarıldı.

Söz konusu terliklerin listesi: ’Kaki – 02387/07, 08, 09’, ’Zwart – 02387/01, 02, 03, ’Blauw – 02387/04, 05, 06’ en ’Donkerblauw – 02387/10, 11, 12’ .

SONHABER.EU