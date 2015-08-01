Provokatörler iş başında!

Hollanda’nın Zaandam şehrinde bulunan HDV bağlı Sultan Ahmet Cami’ye yollanan mektup, Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığının Hollanda’da hangi boyutlara geldiğini gösteriyor.
HDV yetkilileri mektupla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, camilere karşı yapılan bu ve benzeri girişimlerin son günlerde artmasından duydukları endişeyi dile getirdiler. El yazısı ile yazılan ve nefret içerikli mektupta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asılmış olarak gösterilmesi ‘Tahammülsüzlük’ olarak nitelendirildi.
Bunu yollayan kişinin bir an önce bulunmasını ümit ettiklerini belirten HDV yetkilileri, mektubun bir Hollandalının yazmış olabileceği gibi Türk asıllı bir kişide provakasyon amaçlı yazmış ihtimalinin de olduğunu söylediler.
Hollandaca mektupta dikkat çeken cümleler şöyle:
” Diktatörün destekçilerini istemiyoruz. Kadınlarımızdan ve çocuklarımızdan uzak dur. Ülkedaşlarımı da rahat bırak. Oyunuzu Türkiye’de kullanırsınız. Siz hepiniz kriminal Erdoğan’ın ajanlarısınız. Bizim ülkemiz özgür bir ülke. Ülkemiz Türk kriminallerinin değil. ”
SONHABER.EU
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