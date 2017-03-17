Puanlarını değiştiren çocuklar okuldan atıldı

Hollanda’da ders notlarını değiştiren üç öğrenciden birinin süresiz diğer ikisinin de kısa süreliğine okuldan atıldığı belirtildi.
Amsterdam’da bulunan Hyperion lisesinde üç öğrencinin bilgisayara keylogger yerleştirerek puan sistemine ulaşıp kendi notlarını yükselttiği ortaya çıktı.
Bir öğretmenin öğrencilerin bilgisayara yerleştirdikleri keylogger’ı keşfetmesinin ardından günyüzüne çıkan puan değiştirme nedeniyle bir öğrenci okuldan atıldı ikisi ise kısa süreliğine uzaklaştırma cezası aldı.
Okul heyetinin yaşanan bu gelişmeyi velilere gönderdiği bildiri ile ilettiği aktarıldı. Üç öğrencinin suçunu itiraf ettiği belirtildi.
SONHABER.EU
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