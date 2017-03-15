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Avrupa'nın Güçlü Medyası

PvdA’dan tarihi yenilgi !

Yıllarca Hollanda’da yaşayan yabancı kökenli vatandaşların oyları ile tarihi zaferler kazanan PvdA, en büyük seçmen kitlesi ile ters düşmesinin ardından tarihi yenilgiden kaçamadı.

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PvdA’dan tarihi yenilgi !

Hollanda genel seçim’de en dikkat çeken partiler arasında 38 sandalyeden 9 sandalyeye düşen PvdA, özellikle Hollanda’da yaşayan Türk ve Faslı vatandaşlar ile sürekli ters düşen Asscher’ın liderliğinde tarihinin hezimetini yaşıyor.

Partinin ana fikrinden kayıp sağ partilerin popülizm saltanatına ayak uydurmaya çalışan PvdA, kendi çizgisinden çıktığı için bir çok yabancı kökenli üyelerini kaybetmiş ve yabancılar üzerinden uyguladığı seçim kampanyasında başarısız olmanın üzüntüsü içerisinde.

Tarihi yenilgi ile ilgili açıklamalarda bulunan parti lideri Asscher, kendisini ve partisini destekleyenlere teşekkür etmesinin ardından yenilgiyi beklemediklerini ifade etti.

Vatandaşların PvdA’nın yaşadığı tarihi yenilgi ile ilgili yaptıkları yorumlar arasında öne çıkan, ” yıllarca yabancı kökenli vatandaşların sırtından kazandılar. Ancak hiç geri dönüşümleri olmadı, yıllarca boşa oy verdik. Yabancı kökenli vatandaş ve kurumlarla ilgili sürekli olumsuz haberlerle gündeme gelmesiyle bilinen Asscher’ın PvdA lideri seçilmesi partinin en büyük hatası” yorumları oldu.

SONHABER.EU

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