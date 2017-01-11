Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

“Radikalleşmede sorun din değil”

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Radikalleşme ile Mücadele özel temsilciğine atanan Profesör Peter Neumann, radikalleşme sürecinde sorunun din olmadığını, DEAŞ terör örgütüne katılanların genellikle İslam hakkında oldukça az bilgiye sahip olduğunu söyledi.

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“Radikalleşmede sorun din değil”

Neumann, Avusturya devlet televizyonu ORF’ye yaptığı açıklamada, AGİT’teki yeni görevi çerçevesinde öncelikle yapılan çalışmaları inceleyeceğini ve AGİT’in devam eden program ve projeler için geniş bir çerçeve sunduğunu belirtti.

Radikalleşme süreci hakkında tespitlerde bulunan Neumann, buradaki asıl sorunun din olmadığını vurguladı. Neumann, “Kim DEAŞ’a katılıyorsa genellikle İslam hakkındaki bilgileri oldukça azdır.” dedi.

AGİT ülkelerinden yaklaşık 10 bin kişinin DEAŞ’a katıldığını söyleyen Neumann, DEAŞ’ın Avrupa’dan bu kadar çok kişiyi kazanabilmesinin sebeplerinin Avrupa’da olduğunu söyledi. Neumann, bu nedenle meselenin çözümünün de yine Avrupa’dan gelmesi gerektiğini kaydetti.

Neumann, ayrıca radikalleşmeyle mücadele için gençlerin temel dini eğitime ihtiyaç duyduklarını, İslami kuruluşların bu noktada daha fazla etkin olmaları gerektiğini dile getirdi.

Londra King’s College Üniversitesine bağlı Uluslararası Radikalleşme Çalışmaları Merkezi (ICSR) Direktörü olan siyaset bilimci ve yazar Neumann, yaklaşık 20 yıldır uluslararası terörizm konusunda araştırmalar yapıyor.

Kaynak AA

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