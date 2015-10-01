Ramazan’da iftar keyfi Grand Karaman Otelde yaşanır

Karaman’da turizm sektörünün öncü kuruluşlarından olan Grand Karaman Otel, On bir ayın sultanı ramazan ayına özel olarak hazırlanıyor.

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Ramazan ruhunu tüm coşkusuyla yaşatmak için özel olarak hazırlanmış olan Osmanlı menüleri ve üstün hizmet kalitesiyle güler yüzlü personeliyle konuklarına unutulmaz bir sahur ve iftar programı yasatmayı hedefliyor.

Ramazan ayında ilk defa kapılarını hizmete açacak olan gardenia kır bahçesi 1500 kişilik kapasitesi ile bir çok kurum ve kuruluşun iftar sofralarına ev sahipliği yapmaya hazır durumda.

Ayrıca açık hava safir garden restaurant ile de misafirlerine hizmet sunacak olan grand otel eşsiz lezzetleri, kaliteli sunumu ve bugüne kadar yapmış olduğu bir çok organizasyon ile bu konudaki tecrübeleriyle konuklarına unutulmaz bir ramazan ayı vadediyor.

Deneyimli ekibinin güler yüzlü servisiyle Grand otel, Gardenia kır bahçesi ve Safir garden restaurantı ile 10 kişiden 1500 kişiye kadar olan tüm grup organizasyonları için ünlü şef Elvan Sümer tarafından özel olarak hazırlanan iftar menüleri ile sizleri bekliyor.

Özel iftar organizasyonları ve menüler hakkında bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için 0338 221 02 02 nolu telefondan irtibata geçebilirsiniz.