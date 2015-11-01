Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Referandumla ilgili Avrupalı Türklerin bilmesi gerekenler

Türkiye’de Anayasa Değişikliği Halkoylaması ile ilgili Avrupalı Türklerin oy kullanabilmek için yapması gerekenler ve hangi tarihlerde, nerelerde oy kullanabilecekleri hakkında bilgi verildi.

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Referandumla ilgili Avrupalı Türklerin bilmesi gerekenler

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 16 Nisan’da yapılacak Anayasa Değişikliği Halkoylamasına ilişkin hazırlanan takvim Resmi Gazete‘de yayımlandı.

Yurt dışında yaşayan Türkler gümrük kapılarında 27 Mart-16 Nisan, yurt dışında 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında oy kullanabilecek.

YSK yurtdışı seçmen kütüğünün 18 Şubat 2017 tarihinde “www.ysk.gov.tr” adresinden ilân edileceğini duyurdu. Hangi ülkede hangi adreste , hangi temsilciliklerde oy kullanılacağı ise 10 Mart 2017 tarihinde “www.ysk.gov.tr” adresin ilân edileceği belirtildi.

UETD uyardı, siz de uyarın!

Avrupa Türk Demokratlar Birliği genel Merkezi de seçimlerle ilgili bir bildiri yayınlayarak bir an önce Avrupalı Türklerin seçmen kütüklerini kontrol etmelerini istedi. Yurtdışı seçmen kütüğünde kayıtlı olmayanların referandum için oy kullanamayacağını vurgulayan UETD, sadece kendi kayıtlarımızı kontrol etmekle kalmayıp çevremizdekileri de uyarmamızı istedi.

Bu kontrolleri YSK App’inden yada direk aşağıdaki linkteki YSK sayfasından yapabiliyor en son 26 Şubat, 2017 tarihine kadar yapmak, seçmen kütüğünde ismi bulunmayanların, bir ana önce bulundukları ülkedeki temsiciliklerden kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.

https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtdisi.jsp

©SONHABER.EU

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