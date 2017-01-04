Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Reina’da hayatını kaybeden M. Kerim Akyıl toprağa verildi

İstanbul’daki terör saldırısında hayatını kaybeden Akyıl son yolculuğuna uğurlandı.

A+A-

Reina’da hayatını kaybeden M. Kerim Akyıl toprağa verildi

İstanbul Ortaköy’deki terör saldırısında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Mehmet Kerim Akyıl, Belçika’da son yolculuğuna uğurlandı.

Saldırıda yaşamını yitiren Akyıl’ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Belçika’nın Houthalen kentine getirildi.

Akyıl’ın cenaze namazı, Yeşil Cami’de öğle vaktinde kılındı. Ailesi, akrabaları, arkadaşları ve Belçika Türk toplumunun yoğun katılım gösterdiği cenaze namazı sonrası Akyıl, şehrin Müslüman mezarlığına defnedildi.

KAYNAK AA

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Terör saldırıları Almanya’da Müslümanları zora sokuyor Terör saldırıları Almanya’da Müslü...

ZMD Başkanı Mazyek, "Terör saldırılarının etkileri Alman Müslümanlar için günlük hayatta hissediliyor. Başörtülü kadınlara tükürülüyor,...

Hollanda’da don uyarısı Hollanda’da don uyarısı

Hollanda'da meteoroloji uzmanları bu yılın ilk don havasının yaşanacağı günü açıkladı. ...

Rotterdam polisinin tavrına vatandaş isyan etti Rotterdam polisinin tavrına vatandaş isy...

Hollanda'da Rotterdam polisinin vatandaşa karşı tutumu belediye meclisinin gündemine alındı....

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
‘Türk iş dünyası Afrika’da ahi mantığıyla faaliyet gösteriyor’ ‘Türk iş dünyası Af...

TABA Başkanı Akbulut, Türk iş dünyasının Afrika'da Avrupalı ...

Terör saldırıları Almanya’da Müslümanları zora sokuyor Terör saldırıları Almanya...

ZMD Başkanı Mazyek, "Terör saldırılarının etkileri Alman Müs...

Reina’da hayatını kaybeden M. Kerim Akyıl toprağa verildi Reina’da hayatını k...

İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Akyıl son...

Hollanda’da don uyarısı Hollanda’da don uya...

Hollanda'da meteoroloji uzmanları bu yılın ilk don havasının...

Rotterdam polisinin tavrına vatandaş isyan etti Rotterdam polisinin tavrı...

Hollanda'da Rotterdam polisinin vatandaşa karşı tutumu beled...

Teröristler Hollanda’yı harekete geçirdi Teröristler Hollanda̵...

Son yıllarda yaşanan terör olaylarında teröristlerin özellik...

ABD Türkiye’ye şart koştu: PKK’ya dokunmayın! ABD Türkiye’ye şart...

ABD'li bir savunma yetkilisi El Bab'da Türkiye'ye destek ver...

Madalyaya doymuyor Madalyaya doymuyor

''En büyük hedefim gelecekte ülkemi olimpiyatlarda temsil et...

Bilim adamından şok keşif! Artık hasta olmuyorum… Bilim adamından şok keşif...

Moskova Devlet Üniversitesi’nde görevli Anatoly Brouchkov 20...

Filipinler’de hapishane basıp 158 mahkûmu kaçırdılar Filipinler’de hapishane b...

Filipinler’de Kuzey Cotabato Eyaleti Hapishanesini basan sil...

VIDEO GALERİ