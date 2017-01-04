Reina’da hayatını kaybeden M. Kerim Akyıl toprağa verildi

İstanbul’daki terör saldırısında hayatını kaybeden Akyıl son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul Ortaköy’deki terör saldırısında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Mehmet Kerim Akyıl, Belçika’da son yolculuğuna uğurlandı.
Saldırıda yaşamını yitiren Akyıl’ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Belçika’nın Houthalen kentine getirildi.
Akyıl’ın cenaze namazı, Yeşil Cami’de öğle vaktinde kılındı. Ailesi, akrabaları, arkadaşları ve Belçika Türk toplumunun yoğun katılım gösterdiği cenaze namazı sonrası Akyıl, şehrin Müslüman mezarlığına defnedildi.
KAYNAK AA
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