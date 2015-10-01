Reina’da öldürüldü, Belçika’da toprağa verilecek

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Oğlunu kaybeden acılı baba Ali Akyıl, yaptığı açıklamada, “ Ben ve oğlum bu ülkenin bir parçasıyız. O yüzden oğlum Belçika’da defnedilecek” dedi. Sosyal medyada paylaşılan ırkçı mesajlarla ilgili de fikrini aktaran Ali Akyıl, “ Ne yaptıklarının farkında değiller. Bu tür mesajları paylaşanlara acıyorum” dedi.

Geçtiğimiz günde hayatını kaybeden Kerim için Houthalen de sessiz anma töreni düzenlendi. Yaklaşık 300 kişi toplanarak Kerim için dua etti.

Yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul Ortaköy Reine Kulüp’te hain terör saldırısı sonucu hayatını kaybedenler arasında bulunan Türk genci M.Kerim Akyıl’ın cenazesi, babasının isteği üzerine Belçika’ya getiriliyor.

Acılı baba Ali Akyıl ve beraberindekiler M.Kerim Akyıl’ın cenazesini teslim alarak, Belçika’ya taşınması için gereken işlemleri yaptılar.

Cenazenin muhtemelen Salı günü Belçika’ya geleceği ve cenazenin de Houthalen’de 4 Ocak 2017 Çarşamba günü öğle namazını takiben Müslüman mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Kerim’in cenaze törenine katılmak isteyenler için Houthalen Yeşil Cami adresi:

Saviostraat 49, 3530/Houthalen-Helchteren