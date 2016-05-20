ROC Midden Nederland’da öğrenciler yeniden sınava girecek

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Başka bir öğretmenin yerine kısa süreliğine görevlendirilen Hollandaca öğretmeninin sınav kağıtlarıyla kayıplara karışması 80 öğrenciyi mağdur etti. Facility, Horeca & Travel College öğrencileri sınavı kazanmışlardı, ancak sınav kağıtlarının okulun elinde artık olmaması nedeniyle sınavı kazandıkları ıspatlanamadığı için geçerli sayılmadığı gerekçesiyle yeniden yapılması belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan ROC heyeti, ” sıradışı bir durum ile karşı karşıyayız. Daha önce hiç yaşamadığımız bir olay. Öğrenciler için çok üzgünüz. Öğretmene ulaşmayı çok denedik, ancak hiç bir şekilde kendisine ulaşamıyoruz. Sınavların terkarlanmasından başka çaremiz yok ” dedi.

SONHABER.EU