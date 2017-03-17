Romy’nin (14) katili olduğunu itiraf etti

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Ede kentinden olan çocuk Hoevlakenlı 14 yaşındaki Romy ile J.H. Donnerschool’da aynı okulda eğitim aldığı ortaya çıkmasının ardından, çocuğun ifadesinde suçlamaları kabul eder gibi konuştuğu aktarıldı. Savcılık, çocuğun ifadelerinde her iki suçlamayı da kabul eder gibi konuştuğunu açıkladı.

Bu olayın bir benzeri de 14 yaşındaki Savannah’ın başına gelmesi, ilk etapta olayların bağlantılı olduğu tahmininde bulunulsa da polisin yaptığı incelemelerde bağlantı bulunamadı.

Savannah’nın da cesedi Romy’ninki gibi bir kanalda bulunmuştu. Savannah olayında 16 yaşında bir çocuğun gözaltına alındığı ancak ne ile suçlandığı konusunda kamuoyu ile ilgili bir bilgi paylaşılmadığı aktarıldı.

SONHABER.EU