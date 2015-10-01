Rotterdam Başkonsolosluğu’ndan duyuru

Hollanda T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu resmi tatil nedeniyle 25 Mayıs tarihinde konsolosluğun kapalı olduğunu duyurdu.
Rotterdam Başkonsolosluğu’nun yayımladığı bilgilerde 25 Mayıs Perşembe günü resmi tatil olması nedeniyle konsolosluğun kapalı olacağı belirtildi.
Konsolosluk tarafından yapılan duyuru şöyle:
Duyuru
Başkonsolosluğumuz 25 Mayıs Perşembe günü resmi tatil nedeniyle kapalı olacaktır.
Çok acil durumlarda +31 (0) 641024588 numaralı telefondan Başkonsolosluğumuza ulaşılabilecektir.
Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.
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