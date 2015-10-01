Rotterdam Başkonsolosluğu’ndan duyuru

Hollanda T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu resmi tatil nedeniyle 25 Mayıs tarihinde konsolosluğun kapalı olduğunu duyurdu.

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Rotterdam Başkonsolosluğu’nun yayımladığı bilgilerde 25 Mayıs Perşembe günü resmi tatil olması nedeniyle konsolosluğun kapalı olacağı belirtildi.

Konsolosluk tarafından yapılan duyuru şöyle:

Duyuru

Başkonsolosluğumuz 25 Mayıs Perşembe günü resmi tatil nedeniyle kapalı olacaktır.

Çok acil durumlarda +31 (0) 641024588 numaralı telefondan Başkonsolosluğumuza ulaşılabilecektir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

SONHABER.EU