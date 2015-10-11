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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Rotterdam Belediye Başkanı Aboutaleb Türk seçmenle barış sağlayamadı

Hollanda’nın Rotterdam kentinde toplumun büyük bir kısmını oluşturan Türk vatandaşları ile yaşanan gerginliğe son vermek için bir araya gelen belediye başkanı Aboutaleb toplantıda beklediğini bulamadı.

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Rotterdam Belediye Başkanı Aboutaleb Türk seçmenle barış sağlayamadı

ROTTERDAM (AA) – Hollanda’nın Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, şehirde ve çevresinde yaşayan bazı Türklerle toplantıda bir araya geldi.

Az sayıda katılımın olduğu toplantıda, Belediye Başkanı Aboutaleb masaları gezerek geçmiş faaliyetlerini ve gelecek planlarını anlattı.

Toplantıya katılanlardan Halil İbrahim Karaaslan, AA muhabirine değerlendirmesinde, Aboutaleb’in kendilerini dinlemekten çok katılımcılara icraatlarını anlattığını söyledi.

Karaaslan, “Türkleri bir araya getirmek yerine Hollanda’da gündemde ve daha önemli olan ırkçılık ve ayrımcılık ile alakalı aşırı sağcı Hollandalıların da bulunduğu bir toplantı yapmak daha iyi olurdu.” dedi.

Toplantının amacına ulaşmadığını aktaran Doğukan Ergin de “Türkler, Mart 2017’deki genel seçimler öncesinde Rotterdam’daki gösteride yaşananlardan dolayı belediye başkanına hala kızgın ve tepkili. Onun için çok kişi katılmadı ve bu yüzden tek taraflı bir toplantı oldu.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan bazı katılımcılar toplantıya girişte üst araması yapıldığını ve salonda güvenlik görevlerinin bulunduğunu dile getirerek yetkililere tepki gösterdi.

– Denk Partisinden araştırma talebi

Hollanda’da Türklerin kurduğu Denk Partisi, Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb’in ülkede yaşayan göçmenlere karşı ayrımcı tutumu nedeniyle hakkında araştırma yapılmasını istemişti.

Denk Partisi kurucularından Selçuk Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Aboutaleb’in Türklere yönelik ayrımcı tutumu ve haddini aşan sözlerinden dolayı Rotterdam Belediye Meclisince bağımsız bir araştırma yapılmasını talep etmişti.

Öztürk açıklamada, Mart 2018’de yapılacak belediye seçimleri öncesinde Aboutaleb’in Türklerle barışmak için bir girişimde bulunmasını samimi bulmadıklarını kaydetmişti.

Mart 2017’deki genel seçimler öncesinde Rotterdam’daki gösteride yaşananları hatırlatan Öztürk, Aboutaleb’ten özür beklediklerini vurgulamıştı.

Açıklamada Öztürk, “O gece, siyasi olsun veya olmasın, fikir ve görüş beyan etme özgürlüğünün ülkede herkes için geçerli olmadığını ortaya çıkardı. Aboutaleb’in sergilediği aciz tutumun sonucunda haksız gözaltılar, gösteri hakkının engellenmesi ve özgürlüklerin kısıtlanması gibi hukuksuzluklar yaşandı.” ifadelerini kullanmıştı.

Belediye Başkanı Aboutaleb, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın aracının durdurulması ve sonrasında sınır dışı edilmesi olayında Hollanda Özel Timi’ne ateş izni verildiğini söylemişti.

AA

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