Rotterdam belediyesinden Türkçe yasağı önerisi

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Leefbaar Rotterdam partisinden meclis üyeleri Michel van Elck ve Tanya Hoogwerf Türk kökenli zabıtaların pazarcılarla Türkçe konuştuğunu belirterek, ” Rotterdam’da yaşıyoruz, burası Ankara değil. Memurlar vatandaşa örnek olmalı. Zabıtalar belediye için çalıştığından iş saatleri içerisinde Türkçe konuşmaları etik değil ” ifadesiyle tepkilerini dile getirdiler.

Türkçe konuşan zabıtaların özellikle Afrikaander pazarı ve Binnenrotte’da bulunan merkez pazarından olduklarıyla ilgili bir çok ihbar aldıklarını aktaran meclis üyeleri, zabıtaların bu davranışının Türk kökenli pazarcıları kayırıyorlarmış gibi algılanmasına neden olabileceğini vurguladı. Meclis üyelerinin gösterdiği gerekçelerin dikkate alınarak zabıtaların iş saatlerinde Türkçe konuşmalarının yasaklanmasını istedikleri belirtildi.

Bu ikilinin daha önce de İjsselmonde’da verilen kuran derslerinin yasaklanmasını istemişti.

SONHABER.EU