Rotterdam ile kardeşlik anlaşması bozuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 2005 yılında Hollanda’nın Roterdam Belediyesi ile yaptığı ‘Kardeşlik Anlaması’nı iptal etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kardeşlik Anlaşması’nın iptal edilmesi için dün akşam talimat verdiğini söylemişti..

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İstanbul ile Hollanda’nın Rotterdam kenti arasında 2005 yılında imzalanan “Kardeş Şehir” protokolünü oy birliğiyle iptal etti.

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya yönelik skandal tavrı, İBB Meclisi toplantısında konuşuldu.

Rotterdam’la imzalanan “Kardeş Şehir” protokolünün iptaline ilişkin, AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Temel Başalan, CHP Meclis Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülseven, MHP’li Meclis Üyesi Muharrem Yaman ve Bağımsız Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi’nin imzasını taşıyan teklif gündeme alındı.

Teklifte, Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan diplomatik gerginliğe ve Hollanda Hükümetinin Türk bakanlara ve gurbetçilere yönelik nezaketten uzak tavrı anımsatılarak, Rotterdam’la imzalanan “Kardeş Şehir” protokolünün iptal edilmesi istendi.

Daha sonra oylamaya sunulan teklif, oy birliğiyle kabul edilerek, İstanbul ile Rotterdam arasındaki “Kardeş Şehir” protokolüne son verildi.

ERDOĞAN: BUNLARLA KARDEŞLİK AKDİNİ BOZUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar’da yaptığı toplu açılış konuşmasında, “Rotterdam Belediye Başkanı, İstanbul’la da kardeş şehirlermiş. Dün akşam Başbakanımıza söyledim, ‘Hemen İstanbul Belediye Başkanımıza söyleyelim, tek taraflı olarak bunlarla o kardeşlik akdini bozsun. Zira bizim bu tür insanlarla kardeş şehir olmamız mümkün değil” demişti..

Gaziantep’te de Nijmegen kardeş şehir anlaşması bozuldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehir anlaşması yaptığı Hollanda’nın Nijmegen şehrinin adının yer aldığı bulvardaki ve ‘kardeş şehirler yolu’ olarak bilinen havalimanı yolu üzerindeki tabelasını kaldırdı.

2007 yılında belediye meclisi karar ile birlikte Osmangazi Mahallesi’ndeki bir bulvara kardeş şehir anlaşması yapılan Hollanda’nın Nijmegen kentinin adı verilerek yoldaki refüje bu ismin yazılı olduğu mermer tabela konul

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