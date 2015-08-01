Rotterdam İskender, Çavuşoğlu için hazırlanıyor

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Çavuşoğlu’nun Hollandalı Türklerle buluşacağı salonun sahibinin toplantı için salonu vermemesi üzerine Rotterdam Anakent Belediye Başkanı Aboutaleb’in ” Salon sahibi etkinliği iptal etmeseydi, zaten izin vermeyecektim. Çavuşoğlu’nun evet kampanyasına katılması ülkede huzur ve güvenliği tehdit ettiği için miting yapmasına müsade edemeyiz ” sözleri Hollanda ile Türkiye’yi siyasi krizin eşiğine getirmişti.

Birkaç gündür Çavuşoğlu’nun Hollandalı Türklerle buluşması için çeşitli şehirlerde değişik salonlarla görüşüldüğü fakat hiç birinden olumlu cevap alınmadığı gelen bilgiler arasındaydı.

Bugün öğlen tekrar Bakan için aranan salonun bulunduğu haberi geldi. Salondan ziyade bir restoran adı verildi. Yaptığımız araştırmalar ve haberin izini sürmek için Rotterdam İskender Restorana giderek genç işletmeci Yunus Kayış’a sorularımzı yönetttik.

Genç işletmeci Yunus Kayış, önümüz Çarşamba günü ( 15 Mart ) yapılacak Hollanda genel seçimlerinde DENK Partisi’nden 15. Sırada milletvekili adayı.

Aynı zamanda adının Yunus olması, bize daha önce Hollanda ile Türkiye’yi yine siyasi krizin eşiğine getiren Küçük Yunus geldi. Ailesinden alınarak koruyucu aile olarak eş cinsel bir aileye verilen Yunus konusu günlerce sürmüş, o zaman Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’ın Hollanda ziyaretinde mevkidaşı Rutte ile ilk gündem maddesi olmuştu.

Bu ara bilgiden sonra, Yunus Kayış’a, “T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun sizin sahibi olduğunuz İskender Restoran’da vatandaşlarla buluşacağı söyleniyor doğru mu, restoarnınız gelecek kişileri alır mı, Rotterdam Beldiye Başkanı “yasaklarım” anlamında bir söz söylemişti, çoğu salon sahibi çeşitli bahaneler bularak, salonlarını Çavuşoğlu konuşacak diye vermiyormuş, böyle bir zamanda ve ortamda sizin bu çıkışınız niye” diye sorularımızı ardı ardına sıraladık.

Yunus Kayış, “ Ben Rotterdam doğumluyum. Türkiye Ana Vatanım, Hollanda Baba vatanım. Anavatanımın bakanını bir esnaf olarak mekanımda ağırlamaktan onur duyarım. Üst salonumuz 250/ 300 kişi kapasiteli. Ben davetimi yaptım. Gelirse memnun oluruz. Daha sonra baskı olur, ekmek teknem kapatılır, aynı zamanda DENK Partisi milletvekili adayıyım siyasi kariyerim ne olur gibi düşünceler ve sorular umurumda değil, beni ilgilendirmiyor. Hollanda Demokratik, dünyada insan hak ve özgürüklerine en saygılı ülkelerin başında geliyor. Ben yasal olmayan bir şey yaptığımı, bir işe giriştiğimi sanmıyorum. Sayın Cavuşoğlu’nu ve kendisini dinlemye gelecek olanları seve seve, onur duyarak, bir esnaf olarak ağırlamaktan şeref duyarım “ dedi.

SONHABER.EU