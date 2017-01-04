Rotterdam polisinin tavrına vatandaş isyan etti

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Rotterdam’da bir otoparkta uyurken polisin müdahelesi ile karşılaşan evsizlerden birinde bir güvenlik firmasına ait mont tespit edilmesinin ardından yaşananlar hem vatandaş hem de belediyeyi çileden çıkardı.

Evsiz kişinin üzerindeki montu çıkarıp güvenlik firmasına iade ettiğini twitter hesabından duyuran Rotterdam polisine karşı belediye meclisi harekete geçti. Daha önce de bir evsizin fotoğrafını yayınlayan Rotterdam polisi kişinin kimliğini gizlemediği için özür dilemek zorunda kalmıştı.

Belediye meclisinin son dönemlerde Rotterdam polisinin özellikle evsiz vatandaşlara karşı duyarsız davranışlarını tartışacağı ve bu konuda uyarıda bulunacakları ifade edildi.

Polislerin görevini yapmaya çalıştığını anladıklarını belirten vatandaş ve belediye heyeti aynı zamanda polisin de vatandaşı korumakla yükümlü olduğunu hatırlatarak, ” yaşananlar insanlık dışı. Bu görüntüleri görmek istemiyoruz. Soğukta bir evsizin üzerinden montu çıkarıp büyük bir iş başarmış gibi lanse edilmesi doğru değil ” sözlerine yer verildi.

Rotterdam polisi konuyu incelemeye aldığını ve daha sonra açıklama yapacağını duyurdu.

7 slapers in een parkeergarage aangetroffen en gewekt. En toen viel mijn oog op een embleem… Inbeslaggenomen en retour beveiliging ^BG pic.twitter.com/YR3C2nRYiq — Politie Rdam-Centrum (@politieRdam_C) 3 januari 2017

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