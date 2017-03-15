Rotterdam ve Den Haag da VVD’yi seçti

Hollanda’nin en büyük kentlerinden Den Haag ve Rotterdam’da Mark Rutte’nin partisi VVD birinci çıktı.

A+A-

Rotterdam’da VVD partisi yüzde 16,4 oy ile lider olurken, Wildersin partisi PVV ikinci büyük parti olmayı başardı. PvdA oylarının üçte birini kaybederek ancak yüzde 6,6 oy oranına ulaşabildi. Rotterdam’da sırasıyla D66, Groenliks, SP ve DENK partileri yer aldı.

Den Haag kentinde de sonuçların aşağı yukarı aynı gibi görünüyor. VVD yüzde 20,6 oy oranı ile birinci sırada yer alırken, PVV ikinci parti oldu. PvdA Den Haag kentinde de varlığını gösteremeyip yüzde 6,5’lerde kaldı.

Hollanda genelinde şu an 388 belediyenin 215’in de sayımlar tamamlandı.

SONHABER.EU