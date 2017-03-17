Rotterdam’da cinsel istismar iddiası mahalleliyi isyan ettirdi

Hollanda’nın Rotterdam kentinde 14 yaşındaki erkek çocuğunun Türk olduğu söylenen 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılması mahalleyi ayağa kaldırdı.
WNL’de aktarılan bilgilere göre olay yaklaşık 3 hafta önce gerçekleşti. 5 Yaşındaki kızın komşusu olduğu belirtilen erkek çocuğunun mahalledeki köprünün altında cinsel istismarda bulunduğu bildiriliyor.
Erkek çocuğun ifadesinde küçük kızla köprünün orda papatya topladıklarını ve suçlamaları kabul etmediği aktarıldı. Kız çocuğunun annesi zor bir dönem geçirdiklerini ve bu nedenle konuşmak istemediğini ifade etti. Turks tarafından aktarılan bilgilerde kız çocuğunun Türk kökenli olduğu belirtiliyor.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan polis, olayın incelendiği ve DNA sonuçlarını beklediklerini bildirdi.
Mahalleli ise çocuğun serbest bırakılmasına öfkeli. Aileler tedirgin olduklarını ve çocuklarını dışarda oynatmaya korktuklarını söylüyor. Olayın bir an önce açığa kavuşmasını bekleyen Tussenwater mahalle sakinleri serbest bırakılmasına anlam veremediklerini aktarıyor.
Küçük kızın annesi ” çocuğumu okula götürürken serbest bırakılan çocuğun evinin önünden geçiyorum. İki kapı ilerde oturuyor. Serbest bırakıldığından haberimiz de yoktu. Gözaltına alındığı gün tekrar mahallede gördük ” dedi.
SONHABER.EU
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