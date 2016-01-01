Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Rotterdamlı kadınların nerdeyse tamamı şikayetçi

Hollanda’nın Rotterdam kentinde yapılan bir araştırma sonucuna göre kentte yaşayan kadınların yüzde 84’ü şikayetçi olduğunu belirtti.

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Rotterdamlı kadınların nerdeyse tamamı şikayetçi

Rotterdam Belediyesi tarafından Erasmus Üniversitesi’ne yaptırılan araştırmada Rotterdam kentinde yaşayan kadınların yüzde 84’ü sokakta taciz edildikleriyle ilgili şikayetçi oldu. Yapılan ataştırmaya 1200 Rotterdamlı kadının katılım gösterdiği bildirildi.

Rotterdam belediyesi güvenlikten sorumlu encümen azası Joost Eerdmans çıkan sonucun beklediklerinden çok daha yüksek olmasını kabullenemediklerini ifade etti. Belediyenin yapılan araştırmayı derinlemesine inceleyip, sokakta kadınların rahatsız edilme oranının bu kadar yüksek olmasına sebep olan unsurların ortaya çıkarılabileceğini savunan Eerdmans, özellikle aile eğitimi, kültür, bilinçli birey, ebeveynlerin rolü ve okulların etkili olduğunu aktardı.

Araştırmada kadınlara rahatsız edildiklerinde polise suç duyurusunda bulunup bulunmadıklarının da sorulduğu belirtilirken, bu soruya kadınların yüzde 87’sinin hayır cevabı verdiği ortaya çıktı.

SONHABER.EU

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